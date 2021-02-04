Собянин сказал, что сейчас разрешать массовые мероприятия пока рано, но основные ограничения могут отменить уже к маю

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сейчас разрешать массовые мероприятия пока рано, но основные коронавирусные ограничения могут отменить уже к маю. По его словам, ситуация с COVID-19 стабильно улучшается. Собянин добавил, что большинство москвичей уже переболели коронавирусом. Значительная часть населения перенесла болезнь в лёгкой форме. При этом, по официальным данным, на данный момент переболело менее 4 миллионов человек, тогда как население Москвы составляет более 12 миллионов.