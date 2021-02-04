Собянин сказал, что сейчас разрешать массовые мероприятия пока рано, но основные ограничения могут отменить уже к маю

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сейчас разрешать массовые мероприятия пока рано, но основные коронавирусные ограничения могут отменить уже к маю. По его словам, ситуация с COVID-19 стабильно улучшается. Собянин добавил, что большинство москвичей уже переболели коронавирусом. Значительная часть населения перенесла болезнь в лёгкой форме. При этом, по официальным данным, на данный момент переболело менее 4 миллионов человек, тогда как население Москвы составляет более 12 миллионов.
2021-02-04T19:06:24+03:00
2021-02-04T19:06:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:06, 04 февраля 2021
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