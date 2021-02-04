Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 7 лет – это данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН. По ее данным, цены растут уже 8-й месяц подряд. Больше всего подорожали зерновые, растительное масло и сахар – на 7-8 процентов к уровню января 2020-го.

Из-за роста цен на сахар и масло ранее российское правительство заключило соглашение о заморозке цен с крупнейшими ритейлерами. Позднее звучали предложения включить в эти соглашения и другие социально значимые продукты – например картофель.