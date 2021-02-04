Вопрос о свидании главы Европейской дипломатии Борреля с Навальным будет решать суд на общих основаниях

Вопрос о свидании главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля с Алексеем Навальным будет решать суд на общих основаниях, — передает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Ранее Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», в данный момент он находится в СИЗО. Боррель прибыл с официальном визитом в Москву сегодня для переговоров с российскими дипломатами.