Вопрос о свидании главы Европейской дипломатии Борреля с Навальным будет решать суд на общих основаниях

Вопрос о свидании главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля с Алексеем Навальным будет решать суд на общих основаниях, — передает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Ранее Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», в данный момент он находится в СИЗО. Боррель прибыл с официальном визитом в Москву сегодня для переговоров с российскими дипломатами.
2021-02-04T18:33:17+03:00
2021-02-04T18:33:17+03:00
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18:33, 04 февраля 2021
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