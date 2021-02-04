Президент Российского футбольного союза Александр Дюков переизбран на новый срок

Одной из главных задач на ближайшие 4 года он видит двукратное увеличение числа занимающихся футболом в стране.

Выборы главы РФС были на сей раз безальтернативными. Поскольку помимо действующего Президента других кандидатов выдвинуто не было. После единогласного голосования Александр Дюков охотно рассказывал о проделанной за последнее время работе. И поделился планами организации на ближайшие годы.

По словам главы РФС, уже к 2025 году поставлена задача довести довести количество занимающихся футболом людей до 4 процентов от населения страны. Сейчас этот показатель едва превышает 2 процента.

Также в планах РФС — стать одной из ведущих федераций УЕФА. В частности, нужно постараться вернуть себе шестое место в клубном рейтинге – отметил Дюков. Кроме того, будет продолжена работа по выводу клубных арен на самоокупаемость.

Прозвучала из уст Президента РФС и задача для национальной команды. Которой к 2030-му году предстоит попасть в первую десятку рейтинга ФИФА. В настоящее время сборная России занимает там лишь 39-е место.

Обещания были подкреплены и финансовой составляющей. Стало известно, что сотрудничество с РФС решила продлить российская газовая компания «НОВАТЭК».

Ранее издание «Ведомости» сообщало, что во время правления Виталия Мутко «НОВАТЭК» заключил с РФС контракт на 330 млн рублей. По информации Чемпионат.ком. нынешнее соглашение минимум в полтора раза больше.