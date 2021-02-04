Сегодня в Иран доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник»

Как ожидается, следующая партия поступит в ближайшие недели. Сейчас решается вопрос о производстве вакцины в Иране. Турция размышляет над этим же.

Агентство Блумберг передает, что производством вакцины в Турции займется бизнесмен и банкир, которому принадлежит крупная национальная фармацевтическая компания и который, как уточняет эксперт издания, является давним и близким другом президента Эрдогана. Как выясняется, соответствующее соглашение с российской стороной было подписано в середине августа, когда, подчеркивает Блумберг, эффективность Спутника еще не была подтверждена испытаниями. Анкара рассчитывает, что количество доз вакцины, скорее всего, превысит необходимое 80-миллионному населению страны, а также пяти миллионам беженцев, которых Турция принимает на своей территории. Предполагается, что излишки препарата она даже сможет экспортировать в другие страны.

Напомним, что несколькими днями ранее авторитетный научный журнал Lancet опубликовал предварительные результаты третьей фазы тестирования российской антивирусной вакцины, подтвердившие, что ее эффективность составляет 91.6 процента.

Издание Зюддойче цайтунг в этой связи пишет: тот факт, что Россия начала вакцинирование, несмотря на отсутствие достаточных данных тестирования вызвал обоснованные подозрения, и к Спутнику V отнеслись с некоторым недоверием. Сейчас же, отмечает газета, стоит «отбросить предубеждения» и, в условиях нынешней нехватки препарата, Западу нужно будет заказать российскую прививку для населения своих стран, когда тесты будут полностью завершены. Сейчас база данных все еще невелика и окончательного заключения пока нет. Это, кстати, признают и российские ученые, что, как пишет газета, «укрепляет доверие к их вакцине» (перевод сайта ИноСМИ).

Газета Ла Насьон, в свою очередь, сообщает, что на днях Мексика разрешила использовать у себя российскую вакцину, и ее первая партия прибудет в страну до конца текущего месяца.