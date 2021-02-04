Прокурор запросил 5 лет колонии для активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко

Ее обвиняют по статье о деятельности нежелательной организации.

Длительное заключение было запрошено около часа назад в ходе заседания суда в Ростове-на-Дону. Прокурор, как пишет интернет-издание «МБХ медиа», счел, что вина Шевченко доказана в полном объеме. Экспертизы же, по его мнению, показали, что активистка осознавала общественную опасность своих действий.

Шевченко вменяют два эпизода: организацию политических дебатов и публикацию поста о лекции «Открытой России» (признана иноагентом). Она стала первой подозреваемой по статье о деятельности нежелательной организации. Уже два года Шевченко находится под домашним арестом. Спустя несколько дней после избрания меры пресечения в больнице умерла ее дочь, которая жила в интернате для детей с особенностями развития. Защита активистки тогда настаивала на избрании такой меры пресечения, которая позволила бы Шевченко обеспечить тщательный уход за ребенком.

После предъявления обвинения Анастасии Шевченко под преследование по аналогичной статье попали и некоторые другие бывшие активисты «Открытой России». Например, Яна Антонова, экс-координатор движения в Краснодаре, в прошлом году получила 240 часов обязательных работ. Преследование началось после того, как Генпрокуратура признала нежелательной британскую организацию Otkrytaya Rossia. Само одноименное движение в России при этом не было зарегистрировано, однако в марте 2019 года оно объявило о самороспуске.

Дата приговора Анастасии Шевченко пока неизвестна.