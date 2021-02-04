Вопрос о свидании главы дипломатии ЕС Борреля с Навальным будет решать суд на общих основаниях

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сможет встретится в СИЗО с российским оппозиционером Алексеем Навальным только при соответствующим разрешении суда.

«С учётом того, что в настоящее время постановление суда от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским районным судом Москвы, и, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством», — сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в преддверии визита в Россию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля вновь назвала высказывания западных лидеров о протестных акциях вмешательством во внутренние дела страны.

Позиция Евросоюза по делу российского политика Алексея Навального не является вмешательством во внутренние дела России, — заявил Интерфаксу представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, речь идет о соблюдении универсальных принципов и международных обязательств, в том числе в отношении собственных граждан. Боррель напомнил, что Евросоюз осудил замену политику условного срока на реальный и потребовал его освобождения.

Правительство Германии утверждает, что немецкий дипломат, который присутствовал на судебном заседании по делу Алексея Навального, ничего не нарушал. Представитель МИД ФРГ заявил, что наблюдение за процессами соответствует международной практике и российскому законодательству. Согласно им на открытые для общественности судебные заседания могут приходить наблюдатели. Особенно однозначно это в отношении процесса, который в прошлом вызвал сомнения у ЕСПЧ из-за нарушения принципов правового государства. Наблюдение дипломатов за процессами в других странах в подобных случаях – обычный в международной практике инструмент. Пресс-секретарь Ангелы Меркель подчеркнул, что обвинение Алексея Навального в несоблюдении обязанностей при условном наказании после прежнего приговора нарушает принципы правового государства. Ведь Европейский суд по правам человека ранее признал этот вердикт произвольным. «Этот приговор был вынесен по окончании процесса, который нарушил право подсудимого на справедливое независимое разбирательство», – заявил официальный представитель германского правительства.

Западные интернет-компании целенаправленно содействовали протестным акциям в России, — заявила сегодня комиссия Совета Федерации по информационной политике. В связи с этим, сенаторы предложили блокировать социальные сети за призывы к несогласованным митингам и шествиям. Это не должно стать средством преследования конкретных людей, — пояснил «Эху Москвы» сенатор Александр Башкин. Башкин отметил, что закон также предусматривает борьбу с фейковыми новостями в интернете.