Ректор Высшей школы экономики пожаловался на угрозы, которые якобы исходят от сторонников Алексея Навального

Незадолго до этого из учебного заведения была уволена преподаватель, разместившая ретвит о митинге в поддержку оппозиционного политика.

Ректор Ярослав Кузьминов утверждает, что вуз столкнулся с ожесточённой информационной атакой. Она не прекращается уже второй день. По словам Кузьминова Высшая школа экономики получает оскорбления, грубые угрозы и ультимативные требования от сторонников Алексея Навального. Цель этого как считает ректор спровоцировать вуз на эмоциональные поступки. Кузьминов утверждает, что студентов и преподавателей в Вышке никогда не преследовали из-за политических взглядов и убеждений и делать этого не собираются. Однако университет не должен становиться площадкой политической борьбы. Ректор пообещал, что такие попытки будут цитата «последовательно и жёстко пресекать». Он также отметил, что отвечать за свои действия вне стен вуза каждый его студент, сотрудник и преподаватель должен самостоятельно. Обращение Кузьминова появилось спустя несколько дней после того как вуз расторг контракт с преподавателем Анной Велликок. Её арестовали на 14 суток за ретвит о митинге в поддержку Алексея Навального перед акцией 23 января. Ссылку на его видео у себя в твиттере разместил Георгий Албуров – близкий друг Велликок и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом. В Высшей школе экономики объявили, что из-за ареста преподаватель не сможет проводить семинары, а курс из-за интенсивности учебного плана перенести нельзя. Велликок отмечу не первая, кого за последний год уволили из вуза. Прошлым летом университет прекратил сотрудничество с рядом известных преподавателей в их числе Елена Лукьянова, Гасан Гусейнов, Татьяна Левина, Илья Гурьянов. Они уверены, что причины политические. Лукьянова в частности выступала против поправок к конституции, Левина поддерживала осужденных по так называемому «московскому делу». Многие из уволенных преподавателей критиковали в соцсетях российские власти и осуждали действия администрации вуза, в том числе, запрет студентам и преподавателям делать публичные заявления, которые касаются политики. Сокращения в университете объясняли реорганизацией.

Выпускники Высшей школы экономики направили в адрес руководства вуза открытое письмо, в котором потребовали прекратить политическое давление на преподавателей вуза.