Все больше людей собираются возле спецприемника в деревне Сахарово в Новой Москве

Это родственники тех, кто был задержан в столице на протестных акциях. Они пытаются передать арестованным одежду и продукты. Всего, по данным правозащитного проекта «ОВД-0Инфо», на акциях в поддержку Навального за последние две недели было задержано более 10 тысяч человек.

Проблемы в центре в Сахарово возникли из-за процедуры оформления, — сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По словам Мельникова, ОНК намерена проверять сообщения о нарушениях в отношении задержанных.

ГУВД Москвы сегодня вечером отчиталось, что все арестованные участники протестных акций обеспечены питанием и постельными принадлежностями. В официальном сообщении ведомства говорится, что фотографии в интернете, в частности, из центра в Сахарово, не являются объективным отражением ситуации.

Владимиру Путину кадры из спецприемников не показывают, — признал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что принимаются меры для решения проблемы с размещением задержанных. Песков подчеркнул, что в России нет репрессий, а есть меры, которые принимает полиция к нарушителям закона.

Юристы правозащитной группы «Агора» готова обратиться в Европейский суд по правам человека из-за условий в спецприемниках. Как сообщил в эфире «Эха Москвы» руководитель группы Павел Чиков. По словам Чикова, для того, чтобы обжаловать свое задержание, в ЕСПЧ нужно не отказываться от факта участия в мирной уличной протестной акции.



Арестованных петербуржцев из-за переполненных изоляторов отвозят отбывать наказание в Лугу. Также они продолжают ночевать в отделах полиции уже после решения суда.

Более пяти часов уже провели в автобусах петербуржцы, которых доставили в Лугу. Об этом они сообщают правозащитникам и в своих соцсетях. У некоторых изымают телефоны и их дальнейшая судьба остаётся загадкой. Первые сообщения о том, что людей, которых осудили за участие в акции сторонников Алексея Навального, везут в Ленинградскую область появились днём. Первой точкой, куда их направили был город Волосово — это около ста километров от центра Петербурга. Там часть людей оставили. По информации «Эха Москвы в Петербурге», это как минимум пять человек. В Лугу — 145 километров от центра Петербурга — направили 24 петербуржца. В данный момент они находятся в автобусах и ждут, когда их переведут в изолятор. Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что задержанных на акции 31-го января даже после суда доставляют в городские отделы полиции и оставляют там отбывать наказание. При этом, в них нет никаких условий для содержания такого количества людей. Им негде спать, а сотрудники полиции не могут обеспечить всех матрасами и пледами. Ситуация не исправилась и к сегодняшнему утру, рассказала «Эху Москвы в Петербурге» петербурженка Анастасия.

Добавим, что суды Петербурга продолжают рассмотрение дел задержанных на акциях протеста. Так, к примеру, в Московском районном суде сегодня слушается более двадцати дел. «Эху Москвы в Петербурге» известно, что к этой минуте уже два человека получили аресты.

Представители МВД по Петербургу и Ленинградской области отчитались, что дефицита мест для арестованных нет. Силовики утверждают, что все они отбывают наказание в соответствии с законодательством.