В квартиру политика Любови Соболь снова ломятся силовики, об этом написал в твиттере ее адвокат Владимир Воронин. Ранее он также рассказывал, что ей предъявили обвинение по «санитарному делу».

Согласно материалам обвинения, Соболь вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей – цитата – «путем уговора и прзыва». Речь идет об акции в поддержку Алексея Навального 23-го января, на которую Соболь призывала выйти в соцсетях. С 29-го января она под домашним арестом.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.