Уже почти 500 ученых подписали открытое письмо против насилия силовиков на акциях протеста

Документ опубликовало научное издание «Троицкий вариант». Подписанты требуют прекратить преследование оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, а также провести честное и открытое расследование его отравления. Среди подписавших – 10 академиков РАН и лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм, а также российские ученые, работающие в Великобритании, США, Канаде, Франции, Германии и Южной Корее.
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