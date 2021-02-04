Уже почти 500 ученых подписали открытое письмо против насилия силовиков на акциях протеста

Документ опубликовало научное издание «Троицкий вариант». Подписанты требуют прекратить преследование оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, а также провести честное и открытое расследование его отравления. Среди подписавших – 10 академиков РАН и лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Андрей Гейм, а также российские ученые, работающие в Великобритании, США, Канаде, Франции, Германии и Южной Корее.