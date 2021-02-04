Пресс-служба Бабушкинского районного суда сообщила, что Алексей Навальный будет лично участвовать в заседании по иску о клевете на ветерана. Его привезут в суд завтра к 10 утра.

Это дело возбудили в июне прошлого года. Причиной стал ролик, который в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции — Навальный перепостил его у себя в Twitter с критическим комментарием. Максимальное наказание по статье – 2 года лишения свободы. Сейчас Навальный находится в СИЗО, так как ему заменили условный срок на реальный по делу Ив Роше – с учетом ранее отсиженного ему дали 2 года 8 месяцев.