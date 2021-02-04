Митрохин: Порядка 100 человек приняли участие в акции с требованием расселить московские общежития

Порядка 100 человек приняли участие в акции с требованием расселить московские общежития, которая прошла у Совета Федерации. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Мирохин.

«Только что в Москве закончилась акция жителей московских общежитий, которые требуют расселения из их домов — бывших ведомственных общежитий. Люди живут в ужасающих условиях, без всяких жилищных прав и перспектив. Они пришли в приемную Совета Федерации и обратились к спикеру Валентине Матвиенко», — рассказал политик.

Как напомнил С.Митрохин, он встречался с Матвиенко в июле 2017 года, и она обещала решить этот вопрос. «Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на обращение Матвиенко в 2017 году, что проблема будет решена, но людей так и не расселили — ни одна семья в новое жилье не переехала», — подчеркнул депутат.

С.Митрохин добавил, что полиция приехала на место акции через полчаса, потребовала разойтись, и людям пришлось сделать это.