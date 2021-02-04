Z Архив новостей новости
5 5 6 1666
Эксклюзив Эха 17:14, 04 февраля 2021

СМИ: Окружение Лукашенко зарабатывает миллиарды рублей на контрабанде сигарет и реэкспорте цветов в Россию

Окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко зарабатывает миллиарды рублей на контрабанде сигарет и реэкспорте цветов в Россию. Это выяснили журналисты в совместном расследовании «Проект», «БелСат» и Naviny.by. Подробности сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов расследования, белорусский журналист Александр Ярошевич.

«Мы делали материал о поставках в Белоруссию сигарет — это преимущественно контрабанда, а также об экспорте цветов из Белоруссии в Россию. Именно сигареты, произведенные в Белоруссии, занимают более половины российского нелегального рынка – 54%. И за последний год эта доля возросла в 1,5 раза, несмотря на существующие ограничительные меры», — рассказал он.

Как уточнил А.Ярошевич, цена на сигареты в Белоруссии — самая низкая в Таможенном союзе, около 60 рублей за пачку против 120 в России. Аналогично выглядит ситуация со ставкой акцизов на сигареты: 1308 рублей в Белоруссии против 2805 рублей в России за тысячу штук. Низкую цену в Белоруссии умышленно держит государство — в 2019 году президент Лукашенко дал указание не допустить роста цен на табак. Одновременно в Белоруссии налажено огромное производство табака, превышающее внутреннее потребление больше, чем в 3 раза.

По словам А.Ярошевича, в Белоруссии есть крупные бенефициары от торговли сигаретами. Например, фабрика «Интер Тобакко», подконтрольная компании «Энерго-Оил», которая принадлежала бизнесмену Алексею Олексину, а сейчас он переписал ее на своих детей. «Выгода Олексина в табачной отрасли огромна. Дело в том, что еще в 2017 году президент Лукашенко поручил создать «единую товаропроводящую сеть» в табачной сфере: это значит, что сигареты двух табачных заводов страны стали продаваться через Олексина, и в 2020 году ему отошло 40% внутреннего рынка. Именно с его компанией «Энерго-Оил» был заключен инвестиционный договор, согласно которому она получила в аренду государственные ларьки «Табак» (около 900 объектов) и право установить свои ларьки «Табакерка» по всей стране. А с лета 2018 года, «Энерго-Оил» получила право на импорт и торговлю иностранными сигаретами. Кроме того, именно Олексин контролирует перемещения всех транзитных грузов в Белоруссии», — уточнил журналист.

А.Ярошевич сообщил, что часто сигареты прячут в фурах и вывозят под видом мебели. «Еще одна из схем, по которой работают контрабандисты: они регистрируют фирмы в приграничных российских регионах или в Москве, реально работая в Белоруссии. Сигареты едут в Россию либо «запчастями» (табак, капсулы и картонные листы отдельно), либо «в сборе». В России уже происходит прессовка, набивка и крой картонных пачек. Акцизные марки — дешевая типографская реплика оригинала», — рассказал он.

По словам А.Ярошевича, один из самых распространенных способов перевозки товара из Белоруссии — так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Киргизию, Казахстан или Армению, якобы разгружают их там, хотя до финальной точки не доезжают. Фура въезжает с грузом сигарет и официальными документами, по которым товар едет в другую страну, но вместо этого он выгружается в России.

Что касается реэкспорта цветов, журналист отметил, что за последние годы Белоруссия стала основным поставщиком цветов в Россию. «По сути белорусские компании закупают цветы на мировом рынке и перепродают их в Россию. Указом Лукашенко белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара в разы занижается. Согласно статистики Белстата, Белоруссия покупает цветы по 32-36 центов за штуку, что примерно соответствует мировым ценам, но продает их в Россию по 8-12 центов за штуку. Такая схема позволяет экономить на налогах: на одной фуре до десяти тысяч долларов. В результате белорусский цветок примерно на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, поставляющих их в Россию напрямую», — уточнил А.Ярошевич.

Он отметил, что среди белорусских поставщиков срезанных цветов лидируют три компании: «Глобалкастом», «Логекс» и «Газ Венчуре». В списке также есть и государственный логистический оператор «Белтаможсервис». «Все перечисленные компании тесно связаны с руководством страны, и никто на этот рынок просто так зайти не может. «Глобалкастом» связана со старым соратником Лукашенко главой Управделами президента Виктором Шейманом. Второй крупный поставщик цветов — компания «Логекс», — связан с бизнесменом Александром Шакутиным и его сыном Александром Шакутиным-младшим. Семья Шакутиных исключительно лояльна Лукашенко. Шакутин-старший был одним из немногих бизнесменов на тайной инаугурации белорусского президента в разгар уличных протестов 2020 года. В прошлом году ЕС ввел против Шакутина санкции. Третий поставщик, «Газ Венчуре», связан с логистическим оператором «Бремино групп», принадлежащим на паритетной основе все тому же Алексею Олексину и его давним партнерам Николаю Воробью и Александру Зайцеву, которые также исключительно близки к семье Лукашенко», — заключил А.Ярошевич.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 января Поздравить…

5 336 6 5512 29.01
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 293 6 6501 01.02
Блоги

Рожденные 31 января Поздравить…

5 181 6 5346 31.01
Новости

Чиновники заинтересовались детьми жительницы Ленинградской области, которую на акции ударил в живот полицейский Сама же она до сих пор находится в больнице…

5 108 6 150911
Новости

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…

5 84 6 110198
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 88 6 6255 03.02
Новости

Фото: Mash Заместитель главреда телеграм-канала Mash уволился в знак протеста против появление ролика о дворце в Геленджике Титов рассказал, что тема известного ролика об объекте, который Алексей Навальный приписал президенту России, была навязана каналу некими «людьми в костюмах»...

5 69 6 50207
Блоги

Илья Яшин политик

+ Как очистить полицию от садистов Как очистить полицию от садистов Хочу объяснить, почему надо децентрализовать полицейскую систему и дать больше полномочий районным отделам полиции. Почему местных руководителей МВД надо определять на выборах…

5 56 6 14904 28.01
8читать ;смотреть
Новости

фото: Савостьянов Сергей / ТАСС Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов утверждает, что вуз второй день получает угрозы и оскорбления от сторонников Навального Кузьминов пообещал, что Вышка не будет применять санкции к задержанным на несогласованных акциях студентам и преподавателями…

5 70 6 8716
Новости

Алексей Навальный выпустил новое обращение из СИЗО По его словам, если на улицы выйдут два процента зрителей фильма «Дворец для Путина», этого будет достаточно, чтобы, как он выразился, «привести в чувство завсегдатаев аквадискотеки»...

5 86 6 217858
Новости

Губернатор Петербурга предложил установить в городе новый праздник в честь работников тюремной системы Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в питерском Заксе Борис Вишневский…

5 57 6 9862
Новости

«Медуза»: Президент Владимир Путин не менее четырех раз был на стройке под Геленджиком Об этом журналистам издания рассказали люди, которые уже несколько лет работают на строительстве объекта в Прасковеевке, который в недавнем расследовании Алексея Навального и его соратников назван «дворцом Путина»...

5 40 6 171489
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16112 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 223 6 31338 02.02
Блоги

Андрей Метельский секретарь МГРО «Единая Россия»

9 поводов остаться гражданином За всем этим хайпом, призывами и провокациями очень легко забыть о самом важно в российской политике – о гражданах нашей страны….

5 34 6 5038 02.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 202 6 30487 02.02

Популярное за неделю

Новости

В Конгресс США повторно внесен законопроект о персональных санкциях против российских чиновников В документе не названы имена и должности тех, кто может попасть под ограничения…

5 27 6 17443
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 86 6 161985 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2993 01.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 157 6 439725 01.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 206 6 219648 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8985813
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4799909

Сегодня в эфире