СМИ: Окружение Лукашенко зарабатывает миллиарды рублей на контрабанде сигарет и реэкспорте цветов в Россию

Окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко зарабатывает миллиарды рублей на контрабанде сигарет и реэкспорте цветов в Россию. Это выяснили журналисты в совместном расследовании «Проект», «БелСат» и Naviny.by. Подробности сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов расследования, белорусский журналист Александр Ярошевич.

«Мы делали материал о поставках в Белоруссию сигарет — это преимущественно контрабанда, а также об экспорте цветов из Белоруссии в Россию. Именно сигареты, произведенные в Белоруссии, занимают более половины российского нелегального рынка – 54%. И за последний год эта доля возросла в 1,5 раза, несмотря на существующие ограничительные меры», — рассказал он.

Как уточнил А.Ярошевич, цена на сигареты в Белоруссии — самая низкая в Таможенном союзе, около 60 рублей за пачку против 120 в России. Аналогично выглядит ситуация со ставкой акцизов на сигареты: 1308 рублей в Белоруссии против 2805 рублей в России за тысячу штук. Низкую цену в Белоруссии умышленно держит государство — в 2019 году президент Лукашенко дал указание не допустить роста цен на табак. Одновременно в Белоруссии налажено огромное производство табака, превышающее внутреннее потребление больше, чем в 3 раза.

По словам А.Ярошевича, в Белоруссии есть крупные бенефициары от торговли сигаретами. Например, фабрика «Интер Тобакко», подконтрольная компании «Энерго-Оил», которая принадлежала бизнесмену Алексею Олексину, а сейчас он переписал ее на своих детей. «Выгода Олексина в табачной отрасли огромна. Дело в том, что еще в 2017 году президент Лукашенко поручил создать «единую товаропроводящую сеть» в табачной сфере: это значит, что сигареты двух табачных заводов страны стали продаваться через Олексина, и в 2020 году ему отошло 40% внутреннего рынка. Именно с его компанией «Энерго-Оил» был заключен инвестиционный договор, согласно которому она получила в аренду государственные ларьки «Табак» (около 900 объектов) и право установить свои ларьки «Табакерка» по всей стране. А с лета 2018 года, «Энерго-Оил» получила право на импорт и торговлю иностранными сигаретами. Кроме того, именно Олексин контролирует перемещения всех транзитных грузов в Белоруссии», — уточнил журналист.

А.Ярошевич сообщил, что часто сигареты прячут в фурах и вывозят под видом мебели. «Еще одна из схем, по которой работают контрабандисты: они регистрируют фирмы в приграничных российских регионах или в Москве, реально работая в Белоруссии. Сигареты едут в Россию либо «запчастями» (табак, капсулы и картонные листы отдельно), либо «в сборе». В России уже происходит прессовка, набивка и крой картонных пачек. Акцизные марки — дешевая типографская реплика оригинала», — рассказал он.

По словам А.Ярошевича, один из самых распространенных способов перевозки товара из Белоруссии — так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Киргизию, Казахстан или Армению, якобы разгружают их там, хотя до финальной точки не доезжают. Фура въезжает с грузом сигарет и официальными документами, по которым товар едет в другую страну, но вместо этого он выгружается в России.

Что касается реэкспорта цветов, журналист отметил, что за последние годы Белоруссия стала основным поставщиком цветов в Россию. «По сути белорусские компании закупают цветы на мировом рынке и перепродают их в Россию. Указом Лукашенко белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара в разы занижается. Согласно статистики Белстата, Белоруссия покупает цветы по 32-36 центов за штуку, что примерно соответствует мировым ценам, но продает их в Россию по 8-12 центов за штуку. Такая схема позволяет экономить на налогах: на одной фуре до десяти тысяч долларов. В результате белорусский цветок примерно на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, поставляющих их в Россию напрямую», — уточнил А.Ярошевич.

Он отметил, что среди белорусских поставщиков срезанных цветов лидируют три компании: «Глобалкастом», «Логекс» и «Газ Венчуре». В списке также есть и государственный логистический оператор «Белтаможсервис». «Все перечисленные компании тесно связаны с руководством страны, и никто на этот рынок просто так зайти не может. «Глобалкастом» связана со старым соратником Лукашенко главой Управделами президента Виктором Шейманом. Второй крупный поставщик цветов — компания «Логекс», — связан с бизнесменом Александром Шакутиным и его сыном Александром Шакутиным-младшим. Семья Шакутиных исключительно лояльна Лукашенко. Шакутин-старший был одним из немногих бизнесменов на тайной инаугурации белорусского президента в разгар уличных протестов 2020 года. В прошлом году ЕС ввел против Шакутина санкции. Третий поставщик, «Газ Венчуре», связан с логистическим оператором «Бремино групп», принадлежащим на паритетной основе все тому же Алексею Олексину и его давним партнерам Николаю Воробью и Александру Зайцеву, которые также исключительно близки к семье Лукашенко», — заключил А.Ярошевич.