Из спецприемника в Сахарово начали эвакуировать машины

Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». По его словам, на парковке возле спецприемника не хватает мест для автомобилей родственников арестованных, которых содержат в центре. В других местах в этом районе парковка запрещена. Сахарово находится в 64 километрах от МКАДа в Новой Москве. Ночью поступали сообщения о коллапсе с оформлением людей, которых свозили туда. Тем не менее, официально в МВД заявляют, что содержащиеся в центре получают передачи, находятся в тепле и размещены в соответствии с санитарными нормами.