Уровень доверия президенту Владимиру Путину, по данным «Левада-центра», снизился до 29%

При этом показатель одобрения деятельности почти не изменился, хотя он и значительно снизился среди молодежи.

На данный момент, согласно опросу «Левада-центра», одобряет деятельность Путина 51% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Еще год назад он составлял 69%, а три года назад – 80%. Таким образом, с 2018 года показатель одобрения среди молодежи упал почти на треть. В целом среди всех категорий россиян он составил 64% — немного ниже, чем в прошлом году.

При этом рейтинг одобрения «Левадой-центром» высчитывается путем прямого вопроса респондентам, поддерживают ли они деятельность Путина. В то же время в рейтинге доверия их просят назвать нескольких политиков, которым опрошенные россияне доверяют. Путин в этом списке остается на первом месте, при этом еще летом рейтинг доверия ему был выше на несколько процентных пунктов – главе государства доверяла, согласно опросу, около трети россиян. Политику Алексею Навальному, по данным «Левада-центра», доверяют 5% опрошенных, при этом его рейтинг впервые оказался выше, чем у лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом. Законодательство обязывает это упоминать.