Активистке движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко прокурор просит назначить наказание – 5 лет лишения свободы

Активистке движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко прокурор просит назначить наказание – пять лет лишения свободы. Об этом сообщает ее адвокат Сергей Бадамшин. Шевченко судят в Ростове-на-Дону по делу о деятельности в нежелательной организации. Максимальное наказание по этой статье – шесть лет колонии. Сама она вину не признает.

Дело против Шевченко возбудили из-за публикации поста лекции «Открытой России». Уже два года женщину держат под домашним арестом. По требованию российских властей напоминаем, что «Открытая Россия» признана иностранным агентом. В 2019-ом она объявила о самоликвидации.

