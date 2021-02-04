В Белом доме заявили, что США не будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за сообщений о нарушениях прав уйгуров

В Белом доме заявили, что США не будут бойкотировать Олимпиаду 2022-го года в Пекине из-за сообщений о нарушениях прав уйгуров. Ранее группа сенаторов внесла резолюцию с призывом бойкотировать Олимпиаду из-за массовых репрессий против этого национального меньшинства в Синьцзян-уйгурском автономном районе на западе страны. В СМИ появлялась информация о том, что там созданы концентрационные лагеря, где насильственно удерживают уйгуров-мусульман.
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