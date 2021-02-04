В Воронеже задержанный на митинге рассказал, что перед тем, как отвезти в полицию, его держали в подвале и избивали

В Воронеже задержанный на митинге 31-го января рассказал, что перед тем, как отвезти в полицию, его держали в подвале и избивали неизвестные. Об этом сам он рассказал в эфире ютуб-канала местного штаба Навального.

Мужчину зовут Александр Черников. По его словам, его схватили неизвестные в пуховиках и медицинских масках. Штаб также опубликовал видео, на котором предположительно Черникова затаскивают в подвал дома, в котором находится кухня сервиса по доставке суши Umami. Черникову наступали коленом между лопаток и били лицом об кафель. В какой-то момент в подвал спустились двое полицейских и забрали его в отдел.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Данил Новиков рассказал, что вместе с Черниковым написал заявление об избиении в Следственный комитет.