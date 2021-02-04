Левада-центр: Рейтинг Владимира Путина в конце января-начале февраля опустился до 29-ти процентов

Рейтинг Владимира Путина в конце января-начале февраля опустился до 29-ти процентов, следует из опроса Левада-центра. По требованию российских властей напоминаем, что они признали этот социологический центр иностранным агентом.

Речь об открытом опросе, то есть когда респондентов просят назвать несколько фамилий политиков, которым они доверяют, не предлагая вариантов ответов.

Рейтинг доверия Путину, по данным «Левада-центра», больше двух лет постоянно снижается. В ноябре 2017 года уровень доверия Путину составлял 59%. Кроме того в новом опросе рейтинг Алексея Навального впервые превысил уровень доверия главе КПРФ Геннадию Зюганову — 5% против 4%.