Уполномоченная по правам человека в Москве посетила спецприемник в Сахарово

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила спецприемник в Сахарово и объявила, что помещенные туда люди не жаловались ей на условия содержания. Слова чиновницы приводит портал РАПСИ.

Потяева рассказала, что в камерах до сих пор остаются свободные места, а ни одного автозака в очереди на оформление нет.

В ночь на 4-е февраля в Сахарово произошел коллапс с оформлением протестующих – по сообщениям самих задержанных, которые приводили СМИ, люди были вынуждены ждать оформления в автозаках без воды и туалета по много часов.