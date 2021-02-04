МВД заявило, что фотография из Центра временного содержания в Сахарово не отражает ситуации с арестованными

МВД заявило, что фотография из Центра временного содержания в Сахарово в Новой Москве не отражает объективной ситуации с арестованными. Ранее в соцсетях появился снимок из восьмиместной камеры, предположительно, в этом центре, в которой сидят 28 человек. В МВД утверждают, что люди на этом снимке только ожидают оформления, а потом были размещены с соблюдением всех необходимых норм.
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