Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник» заверили мусульман в отсутствии в ней запрещенных веществ

Ранее опасения по этому поводу высказывали некоторые духовные лидеры.

Из ответа разработчиков, на который ссылается муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, следует, что в вакцине «Спутник» нет свиного желатина или компонентов человеческого происхождения, пишет агентство РИА Новости. По словам замглавы Духовного управления мусульман России, это может говорить о том, что в состав препарата не входят вещества, запрещенные с точки зрения ислама. Впрочем, организация планирует провести заседание, на котором, после консультации с учеными, издаст предписание верующим относительно вакцины. Оно при этом, как ожидается, будет носить рекомендательный характер.

Сомнения у мусульман относительно «халяльности» вакцины «Спутник», то есть отсутствия запрещенных с точки зрения ислама веществ, публично было высказаны на прошлой неделе. Запрос разработчикам препарата направило Духовное управление мусульман Татарстана. Религиозные лидеры отмечали, что не все лекарства разрешены с точки зрения ислама. В Центре имени Гамалеи, впрочем, в начале недели отметили, что в «Спутнике» «нехаляльных» веществ нет.

По разным данным, в России живет от 10 до 20 млн мусульман.