Разработчики «ЭпиВакКорона» утверждают, что иммунитет после ее применения сохраняется в течение года

Разработчики российской вакцины «ЭпиВакКорона» утверждают, что иммунитет после ее применения сохраняется в течение года. По словам представителей научного центра «Вектор», клинические исследования на добровольцах старше 60 лет показали, что никаких сильных побочных реакций нет. Мутации коронавируса, влияющие на эффективность препарата, пока не зафиксированы.
2021-02-04T16:05:10+03:00
2021-02-04T16:05:10+03:00
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16:05, 04 февраля 2021
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