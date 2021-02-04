Союз журналистов России обратился в ГП и МВД с требованием проверить законность задержания Сергея Смирнова

Союз журналистов России обратился в генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел с требованием проверить законность задержания главного редактора интернет-издания Сергея Смирнова. Напомним, накануне по решению суда он получил 25 суток административного ареста. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций. Смирнов был арестован по протоколу о несогласованной акции 23 января, в которой не участвовал. Суть претензий сотрудников правоохранительных органов заключалась в том, что главный редактор «Медиазоны» перепостил в Твиттере шутку.

Адвокат Смирнов Федор Сирош сказал в эфире «Эха Москвы», что будет обжаловать решение Тверского суда.

Накануне суд отклонил все ходатайства защиты. Отмечу, что решение суда вызвало резко негативную реакцию в журналистском сообществе. С требованием освободить Смирнова выступили многие СМИ, в частности, «Эхо Москвы», «Новая газета». Сегодня это сделала газета «Коммерсантъ».