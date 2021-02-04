В Кремле не согласны с тем, что в России есть репрессии

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, есть меры, которые принимает полиция к нарушителям закона. Так он отреагировал на вопрос, почему по итогам протестных акций в России задержаны тысячи граждан. Песков сказал, что принимаются меры, чтобы исправить ситуацию с размещением задержанных. Песков подчеркнул, что президенту не показывают кадры из спецприемников.

Наиболее сложная ситуация складывается в Москве и Санкт-Петербурге. Из столицы задержанных перевезли в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово. Он находится в нескольких десятках километров от Москвы. Ранее некоторые арестованные писали, что были вынуждены долго находиться в автозаках без тепла и еды, а сейчас размещены в переполненных камерах.