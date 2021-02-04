МЧС предупреждает о сильном ухудшении погоды в столичном регионе

Около шести вечера должен начаться сильный снегопад. Циклон идет с юго-запада. По прогнозу может выпасть четверть месячной нормы осадков.
2021-02-04T15:34:01+03:00
2021-02-04T15:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 04 февраля 2021
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