В ходе опроса «Левада-центра» выяснилось, что уровень доверия президенту Владимиру Путину опустился до 29%

В период с августа по октябрь прошлого года он был около 34%. Как напоминают социологи, минимальное значение было зафиксировано в июле. Тогда о доверии Путину говорили 23% респондентов. Напомню, российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.
2021-02-04T15:33:36+03:00
2021-02-04T15:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 04 февраля 2021
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