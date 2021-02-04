«Дождь» обратился в СК с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности

Телеканал «Дождь» сегодня обратился в управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после задержания своего корреспондента на протестной акции 23 января. В сообщении на сайте телеканала говорится, что Эдуард Бурмистров был задержан во время работы в прямом эфире. При этом сотрудники правоохранительных органов проигнорировали то, что корреспондент был со всеми документами и в желтом жилете. Затем в полиции у Эдуарда Бурмистрова потребовали объяснить, что он делал на акции. В итоге журналиста отпустили без составления протокола, однако, как говорится в сообщении «Дождя», из-за действий полицейских пришлось прервать трансляцию, которую на тот момент смотрели около полумиллиона человек.