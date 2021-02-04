Правительство Германии утверждает, что дипломат, присутствовавший на заседании по делу Навального, ничего не нарушал

Правительство Германии утверждает, что немецкий дипломат, который присутствовал на судебном заседании по делу Алексея Навального, ничего не нарушал.

Представитель МИД ФРГ заявил, что наблюдение за процессами соответствует международной практике и российскому законодательству. Согласно им на открытые для общественности судебные заседания могут приходить наблюдатели. Особенно однозначно это в отношении процесса, который в прошлом вызвал сомнения у ЕСПЧ из-за нарушения принципов правового государства. Наблюдение дипломатов за процессами в других странах в подобных случаях – обычный в международной практике инструмент. Пресс-секретарь Ангелы Меркель подчеркнул, что обвинение Алексея Навального в несоблюдении обязанностей при условном наказании после прежнего приговора нарушает принципы правового государства. Ведь Европейский суд по правам человека ранее признал этот вердикт произвольным. «Этот приговор был вынесен по окончании процесса, который нарушил право подсудимого на справедливое независимое разбирательство», – заявил официальный представитель германского правительства.

Ранее пресс-секретарь Ангелы Меркель заявил, что в Евросоюзе будут рассматривать вопрос о возможных санкциях в отношении российских чиновников.