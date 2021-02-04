Жозеп Боррель: Позиция Евросоюза по делу Алексея Навального не является вмешательством во внутренние дела России

Позиция Евросоюза по делу российского политика Алексея Навального не является вмешательством во внутренние дела России, — заявил «Интерфаксу» представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, речь идет о соблюдении универсальных принципов и международных обязательств, в том числе в отношении собственных граждан. Боррель напомнил, что Евросоюз осудил замену политику условного срока на реальный и потребовал его освобождения.