Жозеп Боррель: Позиция Евросоюза по делу Алексея Навального не является вмешательством во внутренние дела России

Позиция Евросоюза по делу российского политика Алексея Навального не является вмешательством во внутренние дела России, — заявил «Интерфаксу» представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, речь идет о соблюдении универсальных принципов и международных обязательств, в том числе в отношении собственных граждан. Боррель напомнил, что Евросоюз осудил замену политику условного срока на реальный и потребовал его освобождения.
2021-02-04T15:10:40+03:00
2021-02-04T15:10:40+03:00
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15:10, 04 февраля 2021
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