Профильные ведомства делают все возможное, чтобы решить проблемы с размещением задержанных на акциях протеста — Песков

Российские профильные ведомства делают все возможное, чтобы решить проблемы с оформлением и размещением задержанных на протестных акциях, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что задержано больше, чем могут принять изоляторы, поэтому и возникают последствия. По словам Пескова, ситуация спровоцирована не сотрудниками правоохранительных органов, а теми, кто участвовал в акциях.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что задержанных на протестных акциях для исполнения наказания не переводят в другие регионы. Как сообщает Интерфакс, омбудсмен обсудила этот вопрос с первым заместителем министра внутренних дел.

Между тем, сложная ситуация сохраняется в центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве. Прежде всего это связано с процедурой оформления, — сообщил «Эху» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

По словам Мельникова, ОНК намерена проверить сообщения о нарушениях в отношении задержанных граждан.