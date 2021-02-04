Причиной пожара на складе автозапчастей в Красноярске стал аварийный режим работы электросети, — сообщил сегодня ТАСС источник в экстренных службах. Огонь быстро распространялся из-за того, что в помещении было много горючих материалов.

Пожар начался вчера утром. Погибли трое пожарных и один рабочий. Завтра в Красноярском крае день траура.