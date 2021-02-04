Президент Российского футбольного союза Александр Дюков был сегодня единогласно переизбран на пост главы организации

Он будет руководить отечественным футболом ближайшие 4 года.

Выборы главы РФС были безальтернативными. Дюкова поддержали 56 организаций — членов Союза. Помимо действующего Президента других кандидатов выдвинуто не было. После своего переизбрания Александр Дюков поделился планами организации на ближайшие годы. По его словам, необходимо к 2025 году удвоить количество занимающихся футболом людей. Сейчас этот показатель едва превышает 2 процента населения страны.

Также в планах РФС — стать одной из ведущих федераций УЕФА. Ну а для национальной команды поставлена задача – к 2030-му году попасть в первую десятку рейтинга ФИФА. В настоящее время сборная России занимает там 39-е место.

На конференции РФС был также избран новый состав исполнительного комитета организации. В состав исполкома в частности вошли владелец «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.