Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны увеличивать расходы на оборону

По его словам, сила альянса в безопасности как США, так и Европы. Столтенберг отметил, что НАТО активно поддерживают Соединенные Штаты, и добавил, что обе ведущие партии страны, Республиканская и Демократическая, солидарны в этом вопросе.
2021-02-04T14:36:12+03:00
2021-02-04T14:36:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 04 февраля 2021
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