Европейский союз и Россия должны отказаться от негативной риторики, — считает представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. В интервью Интерфаксу он признал, что Москва и Брюссель сейчас воспринимают друг друга как соперников, а не как партнеров. Боррель подтвердил, что в ходе встречи в России намерен поднять вопрос о судьбе политика Алексея Навального.