Европейский союз и Россия должны отказаться от негативной риторики, — считает представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. В интервью Интерфаксу он признал, что Москва и Брюссель сейчас воспринимают друг друга как соперников, а не как партнеров. Боррель подтвердил, что в ходе встречи в России намерен поднять вопрос о судьбе политика Алексея Навального.
2021-02-04T14:35:26+03:00
2021-02-04T14:35:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 04 февраля 2021
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