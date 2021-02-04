Профильные ведомства делают все возможное, чтобы решить проблемы с размещением задержанных на акциях протеста — Песков

Российские профильные ведомства делают все возможное, чтобы решить проблемы с оформлением и размещением задержанных на протестных акциях, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что задержано больше, чем могут принять изоляторы, поэтому и возникают последствия. По словам Пескова, ситуация спровоцирована не сотрудниками правоохранительных органов, а теми, кто участвовал в акциях.