Максимальное время ожидания в автозаке для задержанных в день суда над Навальным составило 7 часов – ОНК

Максимальное время ожидания в автозаке для задержанных в день суда над Алексеем Навальным 2 февраля составило 7 часов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

«Мы зафиксировали, когда опрашивали граждан, что максимальное время нахождения в автозаке около Центра временного содержания составляло около 7 часов. Это тоже долго, и мы будем с этим разбираться. Само МВД это оправдывает тем, что каждого прибывшего гражданина нужно оформить соответствующим образом, проверить совместимость содержания в рамках административного ареста с другими соседями, банные процедуры. Средний период ожидания разгрузки из автозака, по нашим данным, составил от трех до семи часов, никто там сутки не стоял в автозаках около Центра», — сказал он.

Мельников добавил, что лично намерен убедиться в соответствии закону условий содержания задержанных и осужденных за протесты. Член ОНК также добавил, что представители комиссии, будут заниматься вопросом нарушений во время перевозки задержанных в спецтранспорте, в частности, проверять информацию о переполненности и нехватке сидячих мест.

Ранее правозащитники сообщали о том, что московские спецприемники переполнены задержанными в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов опубликовал фото, на котором видно, что арестованный журналист издания Сергей Смирнов содержится с 28 людьми в камере, рассчитанной на 8 человек. Поступала также информация, что задержанных на акциях в течение многих часов возили в автозаках по городу без еды, питья и возможности сходить в туалет.