Арестованных накануне за участие в акции в поддержку Навального держат в автозаках без еды и питья – адвокат

Арестованных накануне за участие в акции в поддержку Алексея Навального до сих пор держат в автозаках без еды и питья. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Дмитрий Питиримов.

«Часть ребят, которые были вчера в зале суда, выходят со мной на связь из автозака. Они до сих пор находятся в автозаке без воды, без еды. Их задержали 2 февраля на Тверской, вчера 3-го их осудили на административные аресты и до сих пор их не довезли до места содержания. Их возят по территории города Москвы, сейчас собираются везти в Григорьевск», — сказал он.

Питиримов добавил, что накануне суды по задержанным проходили без адвокатов, так как судье некогда было ждать приезда защитника.

«Рассмотрение происходило в жутких условиях, люди находились без поддержки, без адвокатов. Меня вызвали по двум людям, один из них просил судью дождаться приезда адвоката, показал письменное ходатайство, фотографию моего ордера, однако судья сказала, что ей некогда ждать адвоката и отправила его на административный арест сроком на 12 суток», — сказал он.

В день суда над Алексеем Навальным и заменой ему условного срока по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии в Москве и других городах было задержано 1463 человека. Всего с начала протестов в поддержку политика с 23 января задержали более 10 000 человек по всей России.