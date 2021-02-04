Частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту новую партию из 60-мини-спутников

Они предназначены для того, чтобы обеспечить широкополосным доступом в интернет весь мир.

Космические аппараты на орбиту вывела тяжёлая ракета Falcon 9. Она стартовала в 10-м часу утра по Москве с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, первая многоразовая ступень ракеты вскоре вертикально села на автоматическую плавучую платформу в Атлантике. Мини-спутники в течение часа с небольшим были доставлены на околоземную орбиту. Запуск прошёл успешно сообщили в компании и подтвердили вывод спутников. Трансляция миссия велась на YouTube-канале компании. На орбите уже находится почти 1100 космических аппаратов Starlink. У Илона Маска и его коллег планы более масштабные. SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12-ти тысяч аппаратов для создания полномасштабной сети, позже это число вырастет втрое. Это позволит обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в любом уголке планеты. Компания SpaceX оценивает затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, эксперты полагают, что на это потребуется еще больше средств.

SpaceX сегодня планировала запустить еще одну ракету-носитель с 60-ю мини-спутниками, однако старт отложили на сутки.