Минцифры предложило официально вывести за пределы действия тайны связи информацию о фактах совершения звонков

Министерство цифрового развития предложило официально вывести за пределы действия тайны связи информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов. Соответствующий законопроект обсуждается с участниками рынка и другими ведомствами, — пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает «Коммерсантъ», в случае реализации предложения министерства полученные таким образом данные невозможно будет оспорить и исключить из обвинений и разбирательств.