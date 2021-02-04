Шесть сенаторов внесли в Конгресс США законопроект о персональных санкциях в отношении некоторых российских чиновников

Шесть американских сенаторов внесли в Конгресс законопроект о персональных санкциях в отношении некоторых российских чиновников в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Согласно документу, президент США должен не позднее, чем через 90 дней после вступления закона в силу представить Конгрессу доклад с указанием лиц, ответственных за отравление Навального. В отношении этих лиц предлагается ввести санкции в соответствии с глобальным актом Магнитского. Кроме того, сенаторы требуют составить доклад об активах президента Владимира Путина и его ближайшего окружения.