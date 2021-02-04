Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель сегодня прилетает в Москву для встречи с российским руководством

В Брюсселе говорят, что одна из целей визита – обсуждение ситуации вокруг Алексея Навального. По некоторым данным, Боррель хотел бы встретиться с Алексеем Навальным. В Кремле посоветовали Боррелю обращаться во ФСИН. Владимир Путин с европейским дипломатом встречаться не планирует.