Союз журналистов России обратился в Генеральную прокуратуру и МВД в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Глава союза Владимир Соловьев уточнил, что есть вопросы к сотрудникам полиции, которые составили на Смирнова протокол об административном правонарушении. Смирнов арестован на 25 суток по протоколу о несогласованной акции 23-го января, в которой журналист не участвовал.

Защита обжалует решение Тверского суда. Адвокат Федор Сирош сказал в эфире «Эха», что рассчитывает сократить срок пребывания Смирнова под арестом.

Сирош добавил, что вчера суд отклонил все ходатайства защиты.

Сам Сергей Смирнов сегодня разместил видеообращение в социальных сетях.

По данным интернет-издания «Медуза», Сергея Смирнова внезапно переводят в другую камеру. Журналист опасается, что это может означать для него какие-то проблемы.

Несколько десятков российских СМИ выразили поддержку Сергею Смирнову. Среди них «Коммерсантъ», РБК, интернет-издание «Медуза», телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы».

«Новая газета» в течение 25-ти суток будет публиковать материалы «Медиазоны», — рассказал «Эху» руководитель отдела политики Кирилл Мартынов.

В «Новой» надеются, что серия публикаций привлечет внимание иностранных СМИ, которые также начнут перепечатывать материалы «Медиазоны».

