Союз журналистов России обратился в Генеральную прокуратуру и МВД в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Глава союза Владимир Соловьев уточнил, что есть вопросы к сотрудникам полиции, которые составили на Смирнова протокол об административном правонарушении. Смирнов арестован на 25 суток по протоколу о несогласованной акции 23-го января, в которой журналист не участвовал.
Защита обжалует решение Тверского суда. Адвокат Федор Сирош сказал в эфире «Эха», что рассчитывает сократить срок пребывания Смирнова под арестом.
Сирош добавил, что вчера суд отклонил все ходатайства защиты.
Сам Сергей Смирнов сегодня разместил видеообращение в социальных сетях.
По данным интернет-издания «Медуза», Сергея Смирнова внезапно переводят в другую камеру. Журналист опасается, что это может означать для него какие-то проблемы.
Несколько десятков российских СМИ выразили поддержку Сергею Смирнову. Среди них «Коммерсантъ», РБК, интернет-издание «Медуза», телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы».
«Новая газета» в течение 25-ти суток будет публиковать материалы «Медиазоны», — рассказал «Эху» руководитель отдела политики Кирилл Мартынов.
В «Новой» надеются, что серия публикаций привлечет внимание иностранных СМИ, которые также начнут перепечатывать материалы «Медиазоны».