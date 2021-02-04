В Кремле сообщили о принимаемых мерах по исправлению ситуации с переполненными спецприемниками

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически обвинил в этой ситуации самих задержанных.

Песков не согласился с мнением, что задержания участников протестных акций можно назвать репрессиями. Это мера, которую полиция принимает в отношении нарушителей закона, — добавил пресс-секретарь. Он добавил, что президент не смотрел видео с моментами задержаний и из спецприемников, которые публиковали задержанные.

Арестованные на протестных акциях в Москве содержатся в неприемлемых условиях – рассказал в эфире «Эха» издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Он опубликовал в социальных сетях фото из камеры в спецприемнике в Сахарово, где содержится и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, арестованный на 25 суток.

По словам Верзилова, людей специально держат в нечеловеческих условиях, и это дополнительный фактор наказания. Московские власти могли бы оперативно организовать приемлемые условия содержания задержанных, — уверен издатель «Медиазоны».

В Общественную наблюдательную комиссию Москвы поступает огромное количество обращений и противоречивой информации о происходящем в центре временного содержания в деревне Сахарово, куда привозили арестованных после протестных акций, — рассказал ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. По его словам, сейчас на месте находится его помощник, он утверждает, что у центра действительно находятся автобусы и автозаки, но они пустые. Мельников подчеркнул, что сам направляется в Сахарово, чтобы посмотреть, что там происходит на самом деле.

Десятки человек собрались возле спецприёмника в деревне Сахарово в Новой Москве. Это родственники активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях.

Всего, по данным правозащитного проекта «ОВД-0Инфо», на акциях в поддержку Навального за последние две недели было задержано более 10 тысяч человек.