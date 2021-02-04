Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил менее 17 тысяч человек

При этом коэффициент распространения инфекции продолжает стремительно снижаться, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Данный коэффициент показывает, сколько человек успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. В среднем по стране этот показатель опустился ниже отметки 0.9. В Москве он и вовсе снизился до минимума за последние две недели. Напомню, что коэффициент распространения коронавируса, наряду с другими критериями используется для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией. В частности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если указанный коэффициент в течение недели не превышает единицы.

В Москве за последние сутки выявили немногим более 2 тысяч заболевших. Что несколько выше, чем днем ранее. А вот в Санкт Петербурге число заразившихся сократилось

Среди наиболее неблагополучных регионов России в плане распространения коронавируса остаются Нижегородская и Архангельская области, отмечают в оперативном штабе.