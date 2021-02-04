Творческие вузы, подведомственные Министерству культуры, с 8-го февраля смогут возобновить работу в очном формате

Творческие вузы, подведомственные Министерству культуры России, с 8-го февраля смогут возобновить работу в очном формате. В распоряжении руководства Минкульта говорится, что регионы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию, поэтому некоторые учебные заведения пока сохранят смешанный формат работы.
2021-02-04T13:38:10+03:00
2021-02-04T13:48:18+03:00
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13:38, 04 февраля 2021
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