Творческие вузы, подведомственные Министерству культуры, с 8-го февраля смогут возобновить работу в очном формате

Творческие вузы, подведомственные Министерству культуры России, с 8-го февраля смогут возобновить работу в очном формате. В распоряжении руководства Минкульта говорится, что регионы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию, поэтому некоторые учебные заведения пока сохранят смешанный формат работы.