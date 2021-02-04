Комиссия СФ по информационной политике предлагает блокировать социальные сети за призывы к несогласованным акциям

Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает блокировать социальные сети за призывы к несогласованным акциям. Глава комиссии Алексей Пушков считает, что нужно внести соответствующие изменения в законодательство. По его словам, в качестве наказания можно применять и штрафы. В заявлении комиссии говорится, что такие интернет-платформы как Facebook, Twitter, Instagram, Телеграм и TikTok стали источником распространения среди граждан России призывов к участию в несогласованных акциях и к массовым беспорядкам.