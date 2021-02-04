Союз журналистов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность ареста главного редактора «Медиазоны»

Союз журналистов России обратился в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой проверить обоснованной привлечения к административной ответственности главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова. Глава союза Владимир Соловьев уточнил, что прежде всего есть вопросы к сотрудникам полиции, которые оформляли документы в отношении журналиста.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток по протоколу о несогласованной акции 23-го января, в которой журналист не участвовал.