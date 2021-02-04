В Кремле утверждают, что в России нет никаких репрессий

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, есть меры, которые принимает полиция к нарушителям закона. Так он отреагировал на вопрос о том, почему по итогам протестных акций в России были задержаны тысячи граждан.
2021-02-04T13:33:32+03:00
2021-02-04T13:35:23+03:00
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13:33, 04 февраля 2021
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